La rencontre entre Besiktas et l’Hapoël Beer Sheva, remportée 2-1 par le club turc, a été marquée par de graves incidents dans les tribunes du Batumi Arena, en Géorgie. Des supporters turcs ont notamment brandi un drapeau palestinien face aux fans israéliens, provoquant une intervention des forces de l’ordre. La situation a rapidement dégénéré et contraint l’arbitre à interrompre temporairement la partie. Pour disperser les supporters impliqués, la police géorgienne a eu recours au gaz poivre. La rencontre a finalement pu reprendre et aller à son terme, mais les tensions ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final.

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Quelques instants après la victoire de son équipe, Kassoum Ouattara a, lui aussi, affiché son soutien à la Palestine. L’Ivoirien est allé récupérer un drapeau dans les tribunes avant de le déposer directement sur le logo de l’UEFA, tout en encourageant les supporters présents. Un geste symbolique qui pourrait avoir des conséquences pour le joueur et son club, même si l’instance européenne n’a pas encore communiqué sur une éventuelle sanction. Ouattara a ensuite justifié son initiative sur les réseaux sociaux : « Il est important de ne pas être indifférent face aux injustices que subissent certains peuples à travers le monde. Paix pour tous, justice pour tous et l’humanité avant tout. » Il a conclu son message par un « Free Palestine ».