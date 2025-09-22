Ballon d’Or 2025 (F) : Aitana Bonmati sacrée pour la 3e fois consécutive

Elles étaient trente à concourir pour le Ballon d’Or Féminin 2025 et ainsi succéder à Aitana Bonmati sacrée en 2023 et 2024 dont la principale concernée. Double gagnante du Ballon d’Or comme sa compatriote espagnole et coéquipière au FC Barcelone Alexis Putellas, la milieu de terrain était candidate à un troisième trophée, mais la concurrence était importante.

Victorieuse de l’Euro 2025 avec l’Angleterre et de la Ligue des Champions avec Arsenal, Chloe Kelly était une autre prétendante à la victoire finale de même que l’attaquante Alessia Russo. Finalement, c’est Aitana Bonmati qui a remporté la récompense finale. Une sacrée performance pour la joueuse du FC Barcelone qui remporte ce trophée pour la troisième fois consécutive.