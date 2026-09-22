Booba se moque de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or

Décidément, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours. Alors qu’il multiplie les interviews pour expliquer qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or cette année, le Bondynois attire de plus en plus de détracteurs, persuadés qu’il ne mérite pas de remporter la distinction individuelle. Ce mardi, c’est l’un de ses plus grands ennemis qui a pris la parole.

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En effet, dans une vidéo publiée en story Instagram, Booba a fustigé l’arrogance de l’attaquant du Real Madrid et a expliqué qu’il pourrait quand même remporter le Ballon d’Or pour une drôle de raison : «par contre, les gars soyez pas étonnés si Kyky rafle le Ballon d’Or. Vu l’arrogance et la confiance qu’il a, vu la corruption, vu la gueule de la FIFzer (FIFA) et de la planète. Y a moyen que ce soit pipé. Ça peut être pipax du slibax mon gars, juste pour vendre du maillot. Parce que dans un monde, il coupe des citrons lui. Donc moi je dis, belek (attention, ndlr). On sait jamais !»