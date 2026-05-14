PSG : puni par Luis Enrique, Bradley Barcola doit absolument se réveiller !

Sacré champion de France à Bollaert malgré une prestation globalement maîtrisée dans la gestion, le Paris Saint-Germain a tout de même vu plusieurs individualités traverser la rencontre avec beaucoup plus de difficultés. Parmi elles, Bradley Barcola est clairement apparu en dessous du rythme imposé par cette affiche. Positionné sur le côté droit de l’attaque parisienne, l’international français n’a jamais réellement réussi à prendre le dessus sur Matthieu Udol ni à apporter du déséquilibre dans les un contre un. Dès les premières minutes, plusieurs contrôles approximatifs et des ballons rapidement perdus ont illustré une soirée compliquée pour l’ancien Lyonnais. Alors que Lens mettait énormément d’intensité dans les duels, Barcola a semblé manquer de tranchant et de personnalité.

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Contrairement à Dembélé ou Kvaratskhelia, capables de conserver le ballon sous pression et de créer du danger dans des espaces réduits, Barcola a trop souvent disparu du jeu. Ses prises de balle ont rarement accéléré les offensives parisiennes et il n’a quasiment jamais pesé dans la profondeur malgré les espaces laissés par les Lensois dans certaines transitions. Luis Enrique ne s’y est d’ailleurs pas trompé en le sortant dès la pause pour faire entrer Vitinha et reprendre davantage le contrôle du milieu de terrain. Ce remplacement rapide résume parfaitement son match. Dans ce sprint final avec une finale de Ligue des champions qui approche désormais à très grands pas, le PSG aura besoin d’un Barcola beaucoup plus impactant et beaucoup plus juste.

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Remplacé à la mi-temps

Aligné d’entrée dans une attaque extrêmement ambitieuse avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola avait une occasion idéale de marquer des points avant la finale de Ligue des Champions. Luis Enrique avait choisi de lancer ses quatre flèches offensives ensemble dans un contexte pourtant hostile à Bollaert, mais l’ancien Lyonnais est totalement passé à côté de son rendez-vous. Très peu trouvé dans de bonnes conditions, incapable de faire des différences individuelles et surtout extrêmement discret dans les séquences de possession parisiennes, Barcola n’a jamais réussi à entrer dans sa rencontre. Ses statistiques traduisent parfaitement son effacement avec seulement 24 ballons touchés, aucun dribble réussi et sept pertes de balle. Même ses rares accélérations ont manqué de tranchant dans un match où le PSG avait pourtant besoin de ressortir vite sous le pressing lensois. Le contraste avec ses partenaires offensifs a sauté aux yeux tout au long de la première période.

Pendant que Dembélé créait des décalages, que Kvaratskhelia faisait parler son efficacité et que Doué multipliait les prises d’initiative, Barcola semblait jouer à contretemps. Trop imprécis techniquement, peu inspiré dans ses déplacements et incapable de peser dans la profondeur, il a progressivement disparu des débats jusqu’à sa sortie dès la pause au profit de Vitinha. Un changement fort de Luis Enrique qui illustre clairement la déception provoquée par sa prestation. «Je ne peux rien dire. Aucune information importante pour vous, pensez ce que vous voulez. Je n’explique rien mais c’est très clair», a froidement répondu l’entraîneur espagnol en conférence de presse, lorsqu’il a été questionné sur les raisons de ce changement tactique à la pause. À quelques jours de la finale européenne, cette prestation interpelle forcément. Dans une hiérarchie offensive devenue extrêmement dense au PSG, alors même qu’Ibrahim Mbaye est parvenu à marquer rapidement après son entrée, Barcola traverse une période beaucoup plus compliquée et devra rapidement retrouver de l’impact pour ne pas voir son statut fragilisé dans le rendez-vous le plus important de la saison.