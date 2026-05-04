Neymar aurait giflé le fils de Robinho à l’entraînement

Une vive altercation aurait opposé Neymar à Robinho Jr lors d’un entraînement de Santos ce dimanche. L’attaquant brésilien de 34 ans aurait mal réagi après avoir été éliminé sur un dribble par le jeune joueur de 18 ans, fils de l’ancien international Robinho selon Globo. D’après un témoin cité par le média brésilien, la tension serait rapidement montée entre les deux hommes après que le jeune milieu lui aurait demandé de se calmer. Neymar aurait alors fait trébucher son coéquipier avant de lui asséner une gifle. Le club brésilien, tout comme l’entourage du jeune joueur, n’a pas souhaité commenter publiquement l’incident.

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Cette scène aurait néanmoins créé quelques remous en interne au sein de Santos. Les proches de Robinho Jr auraient fait part de leur mécontentement à la direction du club concernant l’attitude de Neymar. L’ancien joueur du PSG se serait ensuite entretenu avec son jeune partenaire afin de présenter ses excuses et calmer la situation. Malgré cette polémique, Neymar devrait effectuer son retour dans le groupe pour le déplacement face à Recoleta en Copa Sudamericana.