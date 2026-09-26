Angleterre : Cole Palmer, c’est quoi le problème ?

À quelques heures du choc entre l’Angleterre et l’Espagne, samedi soir à 20h45, dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations, la situation de Cole Palmer avec les Three Lions interpelle de plus en plus. Diminué physiquement et une nouvelle fois forfait pour ce rassemblement, l’ailier de Chelsea ne semble pas en mesure d’évoluer à son meilleur niveau, tout du moins avec les Three Lions. Présent en conférence de presse, ce vendredi, le sélectionneur Thomas Tuchel a d’ailleurs confirmé que le natif de Manchester jouait malgré une gêne et des douleurs, tout en précisant que les informations transmises par Chelsea ne lui permettaient pas de considérer son joueur comme pleinement disponible. Une situation devenue récurrente depuis plusieurs rassemblements internationaux et qui commence visiblement à susciter des interrogations au sein de la sélection anglaise.

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Tuchel perd patience

Relancé sur la situation de son protégé, l’ancien technicien du Paris Saint-Germain n’a d’ailleurs pas caché sa frustration face à cette nouvelle absence : «c’est sans aucun doute une occasion manquée. C’est une nouvelle occasion manquée. Il rate trop d’occasions. Il manque beaucoup trop de stages à cause de blessures. Je veux uniquement me fier à ce dont je suis personnellement témoin et à ce que je constate au sein de mon équipe. Pour cela, il faut être présent au stage. Si vous n’êtes pas au stage, il y a un niveau supérieur à atteindre pour impressionner, que vous ne pouvez pas atteindre», a expliqué Tuchel, insistant cependant sur le fait qu’il ne souhaitait pas transformer cette situation en conflit avec son joueur. Une chose est sûre, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le message du coach allemand est clair : si Palmer conserve la confiance de son sélectionneur, la concurrence ne s’arrête pas lorsqu’il est absent.

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Une situation qui demeure toutefois plus que jamais intrigante au regard du contexte traversé par l’international anglais (14 sélections, 2 buts) du côté de Chelsea. En effet, depuis le début de la saison, Cole Palmer a débuté tous les matches sauf un et pourrait être rapidement de retour sur les terrains après la trêve internationale. C’est en tout cas la prédiction faite par Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports News. Dès lors, comment expliquer qu’un joueur suffisamment disponible pour jouer régulièrement avec son club ne puisse quasiment jamais participer aux rassemblements de l’Angleterre ? Autre question présente : la blessure de Palmer est-elle suffisamment importante pour l’empêcher non seulement de jouer, mais également de s’entraîner avec l’Angleterre ou simplement de participer à la vie du groupe ? S’il semble, pour l’heure, difficile de répondre à ces interrogations, force est de constater qu’un décalage existe et que le cas Palmer commence à agacer Thomas Tuchel.

Juste un problème physique ?

«On dirait que Thomas Tuchel est presque en train de perdre patience avec Cole Palmer car, depuis les deux dernières années, depuis que Tuchel est sélectionneur de l’Angleterre, Palmer n’a presque jamais joué pour l’Angleterre, il semble toujours blessé. Mais je pense que Palmer a commencé tous les matchs sauf un pour Chelsea cette saison – et je parierais qu’il jouera pour Chelsea dès la fin de la pause internationale. Tuchel a essentiellement dit 'si tu n’es pas là, tu ne peux pas m’impressionner’ et cela ouvre la porte à quelqu’un d’autre pour impressionner le sélectionneur anglais», résumait, à ce titre, Kaveh Solhekol. Face aux journalistes, Tuchel a quoi qu’il en soit rappelé sa priorité avant de défier la Roja : travailler avec les joueurs présents et volontaires. «Nous faisons confiance à nos joueurs, et ceux-ci savent très bien que s’ils manquent un stage et qu’un autre joueur se montre performant à leur poste, la concurrence reste toujours d’actualité. Il faut veiller à être disponible et à réaliser des performances de haut niveau lors des stages, si on y parvient, cela compte».

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«Il n’y a ni menace, ni méfiance, ni risque de représailles. Vous pourrez en parler à notre capitaine, Harry Kane, qui totalise le plus grand nombre de minutes en club et en sélection et qui est heureux d’être ici alors que ses coéquipiers profitent d’une pause de dix jours. C’est un modèle à suivre et c’est l’ambiance qui règne ici», a ainsi martelé le sélectionneur de 53 ans. Une nouvelle sortie inquiétante pour l’ancien joueur de Manchester City, qui voit son statut avec l’Angleterre plus que jamais fragilisé. Dos au mur, le crack de 24 ans va donc devoir retrouver, au plus vite, une pleine disponibilité physique, puis réussir à enchaîner les rassemblements afin de retrouver une place durable dans la sélection. Car avec l’Angleterre, le problème n’est peut-être plus seulement de savoir si Cole Palmer est suffisamment talentueux pour s’imposer, mais s’il parviendra enfin à être suffisamment disponible pour avoir l’occasion de le démontrer régulièrement.