Lens : la grande annonce de Florian Thauvin pour son avenir

Florian Thauvin a réussi son pari : se relancer en Ligue 1 et replacer le RC Lens parmi les prétendants à l’Europe. Sa venue dans l’Artois est une réussite totale et Lens est même devenu le concurrent direct du Paris Saint-Germain pour le titre de Ligue 1, ainsi que le favori pour la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice. L’ex-Marseillais, qui a retrouvé l’équipe de France cette saison, assure qu’il restera chez les Sang et Or la saison prochaine, lui qui s’était engagé jusqu’en 2028 pour environ 6 millions d’euros l’été dernier.

La suite après cette publicité

«Oui, c’est ce qui était prévu, je suis venu au club pour essayer de remettre le club en Europe, ce qui n’avait pas été franchi la saison passée. Ce sera un step en plus, c’est l’objectif que je me suis fixé en revenant en France, on est dans nos objectifs, c’est donc prévu que je reste à Lens», a-t-il assuré au micro du Canal Football Club.