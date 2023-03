EdF (F) : Jean-Michel Aulas justifie le départ de Corinne Diacre

À la tête des Bleues depuis 2017, Corinne Diacre avait été mise en retrait de son poste de sélectionneuse jeudi dernier, après la fronde menée par plusieurs joueuses de l’équipe de France. Ce jeudi, Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la FFF, a justifié cette décision sur les antennes d’Europe 1, avant de pointer du doigt le comportement des joueuses.

Il fallait changer de braquet parce que les objectifs sont ambitieux. On veut une refonte structurelle de tout le football féminin à tous les étages, a indiqué le président de l’OL. À partir de là, on essaye de prendre en compte tous les éléments. Les éléments, c’est aussi d’avoir un football français à la hauteur de la qualité de ses joueuses. On a les meilleures joueuses européennes, les meilleures joueuses du monde. Donc il fallait tirer un bilan et repartir à l’instant où on avait la possibilité de le faire, a-t-il ajouté, avant de recadrer les joueuses. Ce qu’ont fait les joueuses n’est pas bien. Elles ont pris directement la parole mais, ceci étant, elles avaient essayé de le faire depuis pas mal de temps au niveau des instances. On est responsable. Il fallait les écouter mais aussi les mettre dans l’obligation, avec les solutions qui vont leur être apportées, de gagner."

