OM - Troyes : les compositions officielles

Pour terminer cette 31ème journée de Ligue 1, l’OM reçoit Troyes au stade Vélodrome, ce dimanche à 20h45 (rencontre à suivre en direct sur FM). Il y a une tendance à inverser côté OM et surtout à domicile avec 91 jours sans gagner chez eux, la plus longue série dans les 5 grands championnats. Mais avec ses 4 dernières réceptions contre 4 des 5 dernières équipes du championnat, les Olympiens doivent se reprendre pour bien terminer la saison. Ça commence dès ce dimanche soir contre Troyes pour reprendre la 2ème place du championnat devant le RC Lens qui a perdu la veille contre le PSG (3-1). Pour éviter de voir un Vélodrome en furie après la rencontre, Tudor effectue quelques changements. Mbemba est de retour dans le onze avec Gigot et Kolasinac. Kaboré piston gauche à la place de Tavares, Clauss à droite. Et un trio offensif avec Sanchez et Ünder derrière Vitinha.

Les Troyens, eux, ont le maintien comme objectif sur cette fin de saison et la tâche s’annonce difficle. Les hommes de Patrick Kisnorbo n’ont pas gagné depuis le 2 janvier et restent sur 11 défaites et 3 nuls. Il faut à tout prix remédier à cela pour éviter une descente en Ligue 2. Actuellement 18ème, Troyes est à 10 points de Brest, premier non-relégable, sur les 8 dernières journées si défaite il y avait ce soir la mission s’annoncerait quasiment impossible. Le coach australien devra faire sans Tardieu et Ripart ce soir et opte pour un 3-4-3 avec Rami dans la défense centrale accompagné par Salmier et Palmer-Brown. Un double pivot Kouamé et Chavalerin derrière un trio Baldé, Lopes et Odobert.

Vitinha lance déjà l’OM contre Troyes !

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier (cap.), Veretout, Kaboré - Ünder, Sanchez - Vitinha

Troyes : Gallon - Palmer-Brown, Rami (cap.), Salmier - Baldé, Kouamé, Chavalerin, Larouci - Lopes, Baldé, Odobert.

