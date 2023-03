Le PSG et Manchester City préparent un deal fou, Cristiano Ronaldo se fait encore tacler par Manchester United

Le bon coup du PSG pour sa défense

La suite après cette publicité

Manchester City a fait le boulot contre Newcastle, une victoire 2-0 qui permet aux Cityzens d’être toujours en course pour remporter le championnat. D’ailleurs, les Skyblues veulent vendre Aymeric Laporte selon nos informations et pour le Daily Star, le PSG serait très intéressé par les services du franco-espagnol. Malgré la future arrivée de Milan Skriniar, Campos veut continuer à renforcer le secteur défensif. En plus de son temps de jeu famélique et de la volonté de City de recruter Josko Gvardiol, Manchester City sera conciliant dans les négociations.

Ronaldo se prend encore une balle perdue

L’ombre de Cristiano Ronaldo plane toujours sur Old Trafford et surtout dans l’esprit des journalistes anglais, qui continuent à harceler Erik ten Hag sur le sujet de son départ du club. Du coup, de nouveau questionné sur CR7, le manager a admis qu’il n’a pas perdu un seul instant de sommeil lorsqu’il a viré Cristiano Ronaldo de Man United, il n’a pas de regret. Ten Hag a déclaré : «J’avais mes raisons. Elles étaient évidentes et je connaissais aussi les conséquences. Cela aurait pu avoir un résultat négatif. C’est toujours possible dans le football. Mais je ne m’inquiète pas. Je dors bien aussi, même pendant ces nuits-là». Une décision qui a l’air de porter ses fruits, car depuis son départ, Manchester United ne s’est jamais aussi bien porté et a gagné un titre.

À lire

Barça : Xavi encense Jules Koundé

De Jong a son sort entre les mains

Du côté du FC Barcelone, on se prépare à un gros match contre Valence, en conférence de presse, Xavi a assuré que c’était un match capital pour le titre. C’est donc «l’heure de vérité» pour Mundo Deportivo qui met sur sa Une Frenkie de Jong. Le journal espagnol n’a pas mis le néerlandais sur sa première page par hasard. Le milieu de terrain des Blaugranas est de nouveau dans le viseur de Manchester United d’après The Guardian. Erik Ten Hag est convaincu que c’est le joueur qu’il lui faut pour continuer à développer le club. Une offre sera faite cet été. Cependant, comme l’été dernier, Frenkie de Jong ne veut pas quitter Barcelone. Pour récupérer quelques liquidités, la direction barcelonaise va devoir le pousser à accepter.