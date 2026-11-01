Liga : en balade à Santander, le Real Madrid recolle à trois points du Barça

Le Real Madrid se devait de répondre. Après le festival offensif du rival barcelonais, samedi soir, contre Alavés (6-1) les Merengues se déplaçaient sur la pelouse du Racing Santander. Sur la pelouse de l’Estadio El Sardinero, les hommes de José Mourinho espéraient ainsi signer une sixième victoire de rang pour recoller à trois petits points du leader barcelonais. Organisée en 4-2-3-1, la Casa Blanca pouvait compter sur le retour de Courtois dans les buts et un quatuor offensif XXL : Güler, Bellingham, Diomandé et l’inévitable Mbappé, plongé dans une énorme polémique avec le régime chinois. Face aux Santanderinos, le capitaine des Bleus n’a pourtant pas vraiment semblé perturbé. Dominateur dès les premiers instants, le Real s’en remettait rapidement à son leader d’attaque. Servi par Diomandé, le Français percutait dans la surface avant de se faire déséquilibrer par Prati, qui commettait l’irréparable.

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Sans trembler, KM7 se faisait finalement justice lui-même avec un puissant tir croisé à mi-hauteur sur la droite d’Agirrezabala (0-1, 11e). Parfaitement lancés, les visiteurs ne s’arrêtaient pas en si bon chemin. Si Santander se créait une énorme occasion après l’ouverture du score, Courtois sortait le grand jeu pour refroidir les ardeurs d’Iker Luque (13e). Un arrêt décisif qui représentait même un tournant puisque le Real allait faire le break quelques minutes plus tard au terme d’un magnifique mouvement collectif : remise de Mbappé, décalage pour Güler, passe en profondeur chirurgicale et finition clinique signée Bellingham (0-2, 22e). Sonné, le Racing voyait même ce premier acte virer au cauchemar. Alors que Mantilla sortait sur blessure, Diomandé allait à son tour se signaler.

Le Real déroule

À la suite d’un corner de Güler, la défense de Santander repoussait le ballon sur l’ailier ivoirien qui ne se posait pas de questions pour envoyer un missile sous la barre d’Agirrezabala (0-3, 36e). Dépassés par les événements, les hommes de José Alberto Lopez frôlaient même la correctionnelle sur une nouvelle tentative de Güler, très actif lors du premier acte. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette affiche ne changeait pas vraiment. Très supérieurs à leur adversaire du jour, les Merengues géraient leur avance et amenaient encore le danger sur les buts adverses. Pas attaqué aux 30 mètres, Tchouaméni s’essayait à son tour mais sa frappe terminait sa course dans la tête d’un petit garçon… Plus entreprenants que lors des 45 premières minutes, les Santanderinos parvenaient, malgré tout, à procurer quelques frayeurs à la défense madrilène, à l’image de ce tir croisé de Zabiri (54e).

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Mbappé, lui, répondait avec une accélération plein axe et un tir puissant qui trouvait le poteau gauche du gardien de Santander (60e). Dans la dernière demi-heure, le très remuant Diomandé tentait encore sa chance. En vain. Diaz faisait lui son apparition et Tchouaméni passait tout proche de concéder un penalty mais la VAR revenait sur la décision de l’officiel du jour puisque le ballon avait d’abord touché le pied du Français avant sa main (75e). Dans les dernières minutes, Camavinga remplaçait Silva et Endrick entrait aussi en jeu mais le tableau d’affichage n’évoluait plus. Avec cette victoire ne souffrant d’aucune contestation, le Real Madrid reste troisième mais revient à trois petites longueurs du Barça, toujours leader de Liga.