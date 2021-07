Atalanta : Robin Gosens répond à l'intérêt du Barça

Robin Gosens (26 ans) est l'un des coups de cœur de l'Euro 2020 outre-Rhin. Sa prestation très remarquée (1 but, 2 passes décisives) contre les champions d'Europe en titre portugais lors du 2ème match de poules de la compétition ont notamment marqué les esprits en Allemagne. Ses qualités également montrées avec le maillot de l'Atalanta Bergame, où il ne lui reste qu'une année de contrat, ont attiré l'œil du FC Barcelone et de l'AC Milan notamment ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Interrogé par Sport1, Robin Gosens a évoqué son avenir et l'intérêt du FC Barcelone notamment. «Nous allons jeter un œil maintenant (aux différentes offres). Déjà pendant l'Euro, j'ai dit à mon père (qui est aussi son conseiller, NDLR) qu'il devrait simplement me laisser seul avec le sujet. Maintenant, je suis de retour à la maison, je vais parler avec lui et voir si quelque chose est au programme. Je ne mens pas quand je dis que je n'en sais rien pour le moment. Je me concentrais entièrement sur l'Euro. Nous verrons bien ce qu'il va se passer», a ainsi lancé le joueur défenseur de la DEA, avant de faire comprendre qu'évoluer avec Lionel Messi serait quelque chose de spécial. D'après les informations Sport1, le club qui voudra s'attacher les services de Gosens devra débourser 35 M€.