Malgré un bilan comptable positif qui voit l’équipe de France terminer à la première place de son groupe et valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Nations en mars 2027, l’enthousiasme est loin d’être unanime. Si ce rassemblement est globalement perçu comme une réussite pour Zinédine Zidane et ses hommes, le contenu proposé n’a pas convaincu tout le monde. Entre une lourde défaite face à l’Italie et un succès poussif décroché contre la Turquie à Bordeaux, les Bleus ont laissé une impression mitigée à plusieurs observateurs.

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C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui n’a pas mâché ses mots au micro de l’After Foot sur RMC, pointant du doigt le manque d’implication des joueurs malgré l’effet Zidane : « Je n’ai pas aimé ce rassemblement. Il y a énormément de questions encore en suspens. On a vu que, Zidane ou pas Zidane, les joueurs gèrent leur carrière. Ils n’ont pas un intérêt énorme pour ce genre de matchs. »