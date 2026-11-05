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UEFA Europa League

OM : Bruno Genesio réagit à la première victoire en Ligue Europa

Par Kevin Massampu
1 min.
Bruno Genesio @Maxppp
Leverkusen 0-1 Marseille

Bruno Genesio n’a pas masqué sa satisfaction après la première victoire de l’Olympique de Marseille dans cette Ligue Europa (0-1), ce jeudi à Leverkusen. Interrogé sur sa préparation des grandes rencontres, le coach marseillais a notamment loué la solidité défensive de son équipe, lui qui assure avoir mis l’accent sur la défense auprès de ses troupes avant ce match capital pour la suite de l’aventure en C3.

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« La préparation des grands matchs ? Je ne suis pas tout seul, on travaille le staff et les joueurs. On est fiers d’avoir fait une perf pareille ce soir. J’avais mis beaucoup l’accent sur l’organisation défensive, parce qu’on savait que ça allait être important pour gagner. Et c’est ce qui me réconforte, car on a très peu concédé. Et avec le ballon, je sais qu’on est capables de bonnes choses. Mais on avait besoin de retrouver une force collective défensive, donc c’est un bon point. En plus de la victoire qui nous relance dans cette compétition », a-t-il expliqué auprès de Canal+.

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