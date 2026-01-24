OM - Lens : les compositions officielles

Grand rendez-vous ce soir au Vélodrome, l’OM accueille le RC Lens dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Marseillais occupent actuellement la 3e place du classement avec 35 points, ils restent sur un large succès 5-2 la semaine passée à Angers et cherchent à réduire l’écart avec le duo de tête. En face, les Lensois sont 2e avec deux points de retard sur le PSG, ils retrouveraient le fauteuil de leader en cas de succès dans la cité phocéenne. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi aligne un 4-3-3. Rulli au but, Balerdi dans l’axe de la défense avec Aguerd, Medina à gauche, Weah à droite. Au milieu, Hojbjerg est associé à Timber qui va jouer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Du côté de l’attaque, Nwaneri débute également, il est sur l’aile droite, Igor Paixao à gauche, Traoré au poste de meneur de jeu et Gouiri avant centre. Chez les Lensois, Pierre Sage opte pour un 3-4-3. Risser en dernier rempart, Aguilar en défense centrale avec Ganiou et Sarr, Abdulhamid et Udol dans des rôles de pistons. On retrouve Thomasson et Sangaré dans le cœur du jeu, Thauvin et Said soutiennent Edouard en attaque.

Les compositions

OM : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Medina - Timber, Hojbjerg - Nwaneri, Traoré, Paixao - Gouiri

Lens : Risser - Aguilar, Sarr, Ganiou, - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Said, Edouard