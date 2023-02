L’Espagne veut absolument que Stefan Bajčetić joue pour la Roja

La suite après cette publicité

L’Espagne ne veut pas rater le coche pour Stefan Bajčetić. Alors que le jeune milieu défensif de Liverpool se révèle cette saison en Premier League, la Roja souhaite absolument que le joueur choisisse la sélection nationale espagnole pour la suite de sa carrière internationale. Fils d’une mère espagnole et d’un père serbe, Bajčetić a également la possibilité de jouer pour la Serbie.

Pour la Fédération royale espagnole de football, le dossier du milieu de 18 ans reste la priorité, selon AS. Le natif de Vigo a déjà été convoqué avec les U18 de l’Espagne. Il n’est pas le seul à être dans cette situation. Plusieurs autres jeunes joueurs d’origine espagnole ont le choix entre l’Espagne et un autre pays. À l’image d’Alejandro Garnacho, qui hésite entre l’Argentine et la Roja.

