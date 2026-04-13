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Ligue des Champions

Liverpool : les mots forts d’Arne Slot sur Rio Ngumoha

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rio Ngumoha avec Liverpool @Maxppp
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Cette année, Liverpool est beaucoup moins consistant qu’auparavant. Malgré des investissements colossaux cet été, les Reds peinent à convaincre et sont malmenés dans toutes les compétitions. En Ligue des Champions, les hommes d’Arne Slot ont été balayés lors du quart de finale aller face au PSG. Un terrible échec qui les condamne à un exploit ce mardi lors du retour à Anfield. Alors que ses cadres sont à la peine, le technicien néerlandais pourrait alors entreprendre de titulariser Rio Ngumoha comme il l’a affirmé en conférence de presse ce lundi.

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«Rio ? Il a un bon caractère. Il pourrait jouer. Il est fort et concentré. Depuis quelques mois, tout le monde le connait. On connait les attentes. Il a toujours été à la hauteur. Il s’améliore. Déjà à 16 ans, il a déjà marqué. Il a été titulaire plusieurs fois. Il a beaucoup d’attributs. Il est capable de performer au haut niveau, même en Ligue des Champions. Il crée des difficultés pour les adversaires. Il fait un travail énorme. Il a de la chance d’être entouré de très bons joueurs.» Pour rappel, l’ailier de 17 ans compte deux buts en 23 matches cette saison.

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