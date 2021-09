Giorgio Chiellini adule l'effectif du PSG

Auteur d'un mercato XXL, le Paris Saint-Germain dispose aujourd'hui d'un effectif pléthorique où les stars sont désormais monnaie courante. Et si la MNM composée de Messi-Neymar-Mbappé n'a pas encore totalement fait ses preuves, elle ne manque pas de faire trembler les défenses adverses. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Giorgio Chiellini (37 ans), héros du dernier Euro remporté par la Nazionale, est d'ailleurs revenu sur cette attaque parisienne galactique et plus globalement sur le groupe professionnel du club de la capitale : «on dirait une équipe de PlayStation, vraiment. Et une équipe imbattable aussi. S’ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s’ils arrivent à mettre les intérêts de l’équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables», a ainsi reconnu le défenseur italien de la Juve.

La suite après cette publicité

Interrogé plus globalement sur l'effectif du PSG, le dernier champion d'Europe a également tenu à souligner l'apport d'autres cadres : «Marquinhos ? Un joueur total, qui allie les caractéristiques défensives à un vrai leadership. S’il n’est pas là, tu le sens tout de suite. Je l’avais affronté avec la Roma, à 18 ans, il venait d’arriver, il était entré comme latéral droit, et j’avais été frappé par ce joueur qui allait très vite. Mais je n’aurais jamais pensé qu’il serait devenu si fort comme défenseur central, parce qu’il était vraiment maigrichon. On parle peu de lui par rapport à d’autres, mais c’est un super joueur.» Avant de dresser un portrait flatteur de Sergio Ramos, également arrivé dans les rangs parisiens cet été : «j’ai toujours été un admirateur de Sergio Ramos : au-delà de ses qualités de défenseur pur, j’admire son caractère et ce qu’il donne à ses coéquipiers.» Une chose est sûre, pour Chiellini : «s’ils (NDLR : les Parisiens) se sacrifient ensemble tous ensemble pour le même objectif, ils ne peuvent pas ne pas gagner.»