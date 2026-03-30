Tottenham : un cadre va enfin faire son grand retour

Éloigné des terrains depuis le début de la saison après une opération de la rotule, Dejan Kulusevski entrevoit enfin la fin de son long calvaire. Le joueur de Tottenham, récemment passé à nouveau par la case opération, se montre désormais très optimiste quant à son état physique. « Je vois le bout du tunnel. Je me sens mieux maintenant », a-t-il confié selon The Sun, assurant que son genou répond positivement et que son retour se rapproche progressivement.

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Le Suédois vise désormais un objectif clair : être prêt pour le Mondial 2026. « La Coupe du monde est ma principale motivation », a-t-il expliqué, affichant sa détermination à retrouver les terrains à temps pour défendre les couleurs de la Suède. Convaincu de pouvoir revenir à son meilleur niveau dans les prochains mois, Kulusevski espère conclure cette période difficile par une participation au Mondial, symbole d’un retour réussi après une saison blanche.