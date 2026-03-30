CdM : la prédiction de Carlo Ancelotti sur l’Italie

Alors que l’Italie affrontera la Bosnie pour décrocher sa qualification pour le Mondial 2026, l’actuel sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, s’est exprimé sur les chances de l’Italie à la prochaine Coupe du Monde. Dans une interview accordée au Corriere del Ticino, il a déclaré : « je souhaite à Gennaro Gattuso bonne chance et j’ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. Il sera présent à 100 %, ou plutôt, pour être optimiste, à 95 %. Laissons faire le destin. La seule certitude, c’est que l’Italie se retrouvera dans un groupe plutôt abordable, où la Suisse est la seule équipe vraiment performante. » Ancelotti se montre ainsi confiant sur la participation des Azzurri.

La suite après cette publicité

Le technicien italien a aussi évoqué les défis liés à son rôle à l’autre bout du monde, avec la difficulté de suivre ses joueurs évoluant majoritairement en Europe : « il y a le problème du suivi des joueurs, car la plupart des meilleurs évoluent dans d’autres championnats, notamment en Europe, et malgré la télévision, la distance ne facilite pas les choses. Parmi les joueurs éloignés, on compte également Bremer et Wesley. Le retour du joueur de la Juventus est une excellente nouvelle après une longue absence, un renfort très important pour la défense. »