Serie A : pas vainqueur dans la triste affiche entre Milan et Juventus

Au Stadio Giuseppe Meazza, l’AC Milan a reçu la Juventus pour cette 34e journée de Serie A dans un choc très attendu mais finalement fermé. Les deux équipes se sont longtemps observées, privilégiant la rigueur tactique et les duels au milieu de terrain. La meilleure opportunité de la première période est intervenue à la 37e minute, lorsque Thuram pensait ouvrir le score, avant que la VAR n’annule le but. À la pause, le score était logiquement nul et vierge (0-0), reflet d’un match très verrouillé.

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En seconde période, le scénario n’a pas vraiment évolué. Milan a tenté de prendre l’initiative, sans parvenir à déstabiliser une défense turinoise bien en place, tandis que la Juventus s’est montrée prudente dans ses projections offensives. Les occasions franches se sont faites rares de part et d’autre, et aucune équipe n’a réussi à faire la différence jusqu’au coup de sifflet final. Les deux formations se sont quittées sur un nul (0-0), au terme d’un match intense mais pauvre en occasions.