«N’allez pas à Gare du Nord ou Châtelet» : le message de prévention de Liverpool sur Paris

À l’approche du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool mercredi soir au Parc des Princes, le club anglais a publié un message de prévention très détaillé à destination de ses supporters attendus dans la capitale. Près de 3 000 fans des Reds doivent effectuer le déplacement à Paris et Liverpool a choisi de lister plusieurs recommandations de sécurité avant le voyage. Dans ce guide, le club évoque notamment certains quartiers à éviter, comme la zone de Gare du Nord, le quartier de Pigalle ou encore le secteur de Châtelet, tout en alertant ses supporters sur les risques de vols et de pickpockets dans les transports parisiens, notamment dans le métro et les lignes de RER. Les dirigeants du club anglais invitent ainsi leurs fans à redoubler de vigilance, à garder leurs effets personnels près d’eux et à prendre plusieurs précautions face aux délits de rue, dans un message de sécurité diffusé avant ce déplacement européen très attendu.

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«Les fans doivent éviter les zones suivantes : quartier de la Gare du Nord, quartier de Pigalle et le centre-ville dont Châtelet. Les voleurs et les pickpockets opèrent dans le métro de Paris, sur les lignes RER (train) et dans les gares principales. Pour réduire le risque de vol : gardez vos affaires près de vous et ne vous laissez pas distraire près des attractions touristiques/stade. Gardez votre passeport, vos cartes de crédit et autres objets de valeur dans des sacs ou poches séparés, utilisez les compartiments intérieurs des sacs lorsque possible, et portez votre sac en bandoulière plutôt que sur l’épaule. Prenez des précautions raisonnables contre tous les crimes de rue. Les pickpockets sont particulièrement un problème à Paris et peuvent travailler en bandes ; l’un vous distrait pendant que l’autre fouille dans votre sac/poche. Les stations de métro ne sont pas accessibles et ne répondent donc pas aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants. Les bus n° 22, 62 et 72 desservent le stade et sont équipés à la fois d’un plancher bas accessible et de rampes électriques. Il est conseillé aux supporters de prendre la ligne 9 du métro jusqu’à la station Porte de Saint-Cloud. NE PAS voyager sur la ligne 10 du métro, c’est pour les Ultras du PSG.»