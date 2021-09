Manchester City : James McAtee, la nouvelle pépite que couve Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Depuis quelques années, Manchester City dispose d'un centre de formation de qualité. Ainsi, Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Jadson Sancho (Manchester United), Brahim Diaz (AC Milan) ou encore Phil Foden (Manchester City) sont sortis de l'académie des Sky Blues depuis quelques années. La dernière pépite du club mancunien pourrait être James McAtee. Âgé de 18 ans, ce milieu offensif assez complet sème la pagaille avec les équipes jeunes de Manchester City. Si bien que Pep Guardiola souhaitait à tout prix le conserver cet été. Avec Liam Delap, Cole Palmer, Luke Mbete et Romeo Lavia, il sera l'un des jeunes talents à disposition du technicien espagnol. Une belle opportunité de se montrer pour le natif de Salford qui a brillé cet été.

International U20 avec l'Angleterre, James McAtee était suivi par Brenford et Swansea City mais Manchester City s'est opposé à un départ en prêt. Pep Guardiola a d'ailleurs expliqué la posture de son club avec les joueurs à plus fort potentiel : «c'est comme Phil (Foden ndlr), quand il est arrivé avec nous. Il s'est entraîné avec nous et a joué avec la deuxième équipe. C'est la meilleure façon de les aider dans leur développement. Le problème avec les académies, c'est la distance entre leur compétition et la Premier League. C'est trop grand. Et c'est vraiment difficile de les promouvoir à partir d'ici. C'est pourquoi la meilleure façon pour les joueurs que nous pensons avoir du potentiel, c'est qu'ils soient avec vous.»

Le David Silva de Salford

Resté pour s'entraîner avec l'équipe première tout en évoluant avec la réserve, James McAtee aura le temps de grandir patiemment avant d'avoir des possibilités en équipe A. Ses dernières prestations avec les jeunes Sky Blues permettent d'entrevoir une belle évolution. Grand fan de David Silva à qui il est souvent comparé et ce malgré un physique différent (1m87 contre 1m70 pour l'ancienne gloire de Manchester City), James McAtee sort de deux triplés en Premier League 2 (le championnat des réserves) face à Blackburn Rovers (4-2) et Manchester United (4-2). Entre temps, il avait aussi marqué contre Scunthorpe United (D4) lors d'une victoire 3-0 en EFL Trophy, une coupe regroupant les clubs de D3 et D4 anglaises ainsi que 16 académies.

Fort de ces performances, il pourrait avoir une chance le 21 septembre prochain en Carabao Cup puisque Manchester City défiera Wycombe Wanderers (D3 anglaise). Dans une excellente dynamique et alors qu'il est parfaitement intégré à la planification sportive de son club, James McAtee va avoir le temps de parfaire son jeu. Jugé petit et frêle quand il avait 15 ans, le milieu de terrain a été conforté et a su rendre la confiance que les Sky Blues lui ont accordé. Le futur s'annonce en tout cas prometteur pour le gaucher de 18 ans.