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Le Sénat paraguayen adopte une motion contre les propos racistes de Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé

Par Sasha Nahon
1 min.

Le Sénat paraguayen a adopté une motion contre les propos racistes tenus par Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé. La chambre haute du Congrès a débattu pendant cinq heures des sorties de l’avocate de 61 ans, qui avait notamment qualifié le capitaine français de « Camerounais colonisé » et formulé d’autres remarques discriminatoires. À l’issue des délibérations, la majorité des sénateurs a rejeté fermement toutes formes de racisme et de discrimination, précisant que les propos d’Amarilla ne reflétaient pas l’opinion générale du Sénat, relate Le Parisien.

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Malgré cette condamnation, certains collègues de la sénatrice avaient exprimé leur soutien. Yolanda Peres, par exemple, avait accusé Mbappé d’être lui-même « raciste et xénophobe » et a multiplié les propos offensants, allant jusqu’à des comparaisons humiliantes. Amarilla a par la suite tenté de justifier ses paroles sans revenir sur le contenu. L’affaire a suscité une forte indignation internationale et relance le débat sur le racisme dans le sport.

Pub. le - MAJ le
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