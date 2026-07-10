Le Sénat paraguayen adopte une motion contre les propos racistes de Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé

Le Sénat paraguayen a adopté une motion contre les propos racistes tenus par Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé. La chambre haute du Congrès a débattu pendant cinq heures des sorties de l’avocate de 61 ans, qui avait notamment qualifié le capitaine français de « Camerounais colonisé » et formulé d’autres remarques discriminatoires. À l’issue des délibérations, la majorité des sénateurs a rejeté fermement toutes formes de racisme et de discrimination, précisant que les propos d’Amarilla ne reflétaient pas l’opinion générale du Sénat, relate Le Parisien.

La suite après cette publicité

Malgré cette condamnation, certains collègues de la sénatrice avaient exprimé leur soutien. Yolanda Peres, par exemple, avait accusé Mbappé d’être lui-même « raciste et xénophobe » et a multiplié les propos offensants, allant jusqu’à des comparaisons humiliantes. Amarilla a par la suite tenté de justifier ses paroles sans revenir sur le contenu. L’affaire a suscité une forte indignation internationale et relance le débat sur le racisme dans le sport.