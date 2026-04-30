Thierry Henry détruit le choc Atlético-Arsenal

On ne peut pas dire que le choc de C1 entre l’Atlético de Madrid et Arsenal soit similaire à celui de la veille entre le PSG et le Bayern Munich. Les deux équipes ont marqué un seul but et ces deux réalisations ont étés effectuées sur penalty. Thierry Henry n’a pas manqué de détruire ce match, qui ne promettait pas d’être un choc de folie au premier abord. « Hier, nous étions sur la lune, et aujourd’hui, nous sommes revenus sur la planète Terre. Un vrai somnifère comparé au classique qu’on a vu la veille » a déclaré le consultant sur CBS.

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Puis, il a enfoncé Arsenal et essentiellement Martin Ødegaard, après sa performance très limitée. « Rien. Invisible. Pas d’énergie, pas d’autorité, pas de leadership de la part du capitaine quand Arsenal en avait le plus besoin. Et qu’est-ce qui se passe ? À la 56e minute – bam – il est sorti, remplacé par Eze juste au moment où Julián Álvarez convertit le penalty pour faire 1-1. Mais où est le feu ? Où est le mental ? À ce niveau, pour un club qui vise la Premier League et la finale de la Ligue des champions, le capitaine doit être celui qui fait monter tout le monde d’un cran ». Cela a le mérite d’être clair.