Le fiasco arbitral entre la Juventus et l’Inter remet le feu au football italien

Le choc entre l’Inter et la Juventus a tenu toutes ses promesses et a profondément marqué les esprits en Italie. Dans ce derby d’Italia décisif pour la course au titre, l’Inter a arraché la victoire dans les derniers instants (3-2) pour conserver sa place en tête de la Serie A, laissant la Juve à une inquiétante 5e position. Mais au-delà du scénario haletant, des poteaux après l’égalisation, du bijou de Pio Esposito et de la frappe décisive de Zielinski, un fait de jeu a totalement fait basculer la rencontre : l’expulsion de Pierre Kalulu à la 42e minute. Déjà averti après un contact jugé sévère avec Nicolo Barella, le défenseur français a reçu un second carton jaune pour un léger accrochage avec Alessandro Bastoni. Les ralentis ont pourtant montré que Kalulu ne touchait pas réellement son adversaire, dont la chute spectaculaire a déclenché la polémique. La décision de l’arbitre Federico La Penna, d’autant plus lourde que la VAR ne peut intervenir sur ce genre de situations, a éclipsé tout le reste. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça », répétait-on déjà à la pause dans les tribunes de San Siro et sur les réseaux sociaux. A partir de ce carton rouge, les observateurs ne parlaient déjà plus que de cela, reléguant le spectacle et les cinq buts au second plan.

La tension est immédiatement montée d’un cran dans le tunnel du stade milanais. Luciano Spalletti aurait expliqué à l’arbitre qu’il « a faussé le match », tandis que Giorgio Chiellini et Damien Comolli interpellaient vivement Federico La Penna. Selon La Gazzetta dello Sport, Comolli aurait « proféré des insultes inqualifiables en anglais à l’encontre de l’arbitre », au point que Spalletti a dû le repousser vers les vestiaires pour éviter l’escalade. La Juventus a ensuite décidé de boycotter les obligations médiatiques d’après-match, comme l’a relayé DAZN France. Seuls Chiellini et Comolli ont pris la parole. « Ce qui s’est passé ce soir est une honte. Cela ne doit plus jamais se reproduire. C’est arrivé encore et encore, et ce soir en est l’exemple parfait. Voir cela sous les yeux du monde entier est scandaleux », a lâché Comolli. L’ancien défenseur italien a enfoncé le clou : « On ne peut pas parler de football après ce qu’il s’est passé ce soir. Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose d’inacceptable. (…) Cette erreur n’est pas acceptable, gâcher un tel match et que le niveau ne soit pas à la hauteur. Voilà le spectacle que l’on donne au reste du monde, il faut changer tout de suite et arrêter de procrastiner ». Une colère prolongée en tribune après le but de Zielinski, où les dirigeants turinois, pris à partie par des tifosi nerazzurri, ont dû quitter leur place sous escorte.

Tout le monde s’empare de l’affaire

Au-delà de la fureur turinoise, l’affaire a pris une dimension nationale. Gianluca Rocchi, patron des arbitres italiens, a reconnu auprès de l’agence ANSA : « nous sommes très désolés de l’épisode pour la décision de La Penna qui est clairement erronée et pour le fait de ne pas avoir pu utiliser le Var pour la corriger ». Mais il a aussi pointé du doigt Alessandro Bastoni : « La Penna est anéanti et nous sommes à ses côtés, mais je dois vous dire la vérité, il n’est pas le seul à avoir commis une erreur, parce qu’hier il y a eu une simulation claire. (…) Dans ce championnat, ils cherchent par tous les moyens à nous tromper ». Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a pris contact avec Rocchi, tandis que le propriétaire de la Juve, John Elkann, a téléphoné au président de la fédé pour exprimer son « fort mécontentement pour les erreurs arbitrales répétées » et demander des solutions afin de « garantir l’intégrité et la crédibilité du football italien ». Même le président du Sénat italien et supporter de l’Inter, Ignazio La Russa, s’est invité dans le débat : « s’il est vrai que nous avons "volé" une expulsion, et c’est un peu le cas, ce n’est pas si grave. (…) C’est le supporter qui parle. Je le dis avec le sourire », tout en attaquant Chiellini : « cher Chiellini, tu n’es pas la personne la plus indiquée pour donner des leçons ».

Les anciens joueurs et consultants ont également pris position. Alessandro Del Piero, d’abord mesuré, a finalement estimé que Cristian Chivu avait « mal commenté l’expulsion » et ajouté : « quand un épisode clairement erroné est en ta faveur, tu n’es pas content. (…) J’espère que demain Chivu comprendra que ce n’était pas un contact qui valait une expulsion et que Bastoni n’aurait pas dû tomber ainsi ». Sur le protocole, il a dénoncé « une absurdité » en poursuivant. « Le Var ne peut pas intervenir à cause d’un règlement mal fait. (…) Aujourd’hui, tu as déterminé avec une chose injuste un match ». Serse Cosmi a, lui, critiqué tout le monde : « Je n’ai aimé ni les paroles de Chivu ni celles de Chiellini qui nous dit que ce n’est pas du football. (…) Ici, il y a une simulation ». Dans le même temps, Giovanni Sartori, directeur technique de Bologne, évoquait avoir « un peu de préoccupation » autour de la classe arbitrale italienne. Les débats ont ravivé de vieux souvenirs, du précédent de 2018 à l’ombre de Calciopoli, preuve que chaque Inter-Juve transporte son lot de fantômes.

Cette nouvelle polémique pourrait accélérer une réforme majeure. L’International Football Association Board (IFAB) doit se réunir le 28 février au Pays de Galles pour discuter d’une extension du protocole VAR aux expulsions pour double avertissement. Jusqu’ici exclues, ces situations pourraient être réexaminées en cas d’« erreur claire et évidente », une évolution qualifiée d’historique. D’autres propositions sont à l’étude comme la correction d’une sanction attribuée à la mauvaise équipe, une révision d’un corner manifestement erroné, un compte à rebours pour les remises en jeu ou une limite de dix secondes pour quitter le terrain lors d’un remplacement. Inter-Juve aura peut-être servi de détonateur. Car au fond, comme le résument de nombreux observateurs, dans des soirées comme celle-ci tout le monde perd : La Penna, qui devrait être suspendu un mois, Bastoni, victime de cyberharclèlement et accusé d’avoir terni son image, tout comme Chivu et Chiellini, critiqués pour leurs sorties à chaud. Et surtout la Serie A, qui, au moment de se montrer sous son plus beau jour, a offert au monde un spectacle parasité par les polémiques. « Le foot appartient à tout le monde », répète-t-on souvent en Italie. Encore faut-il que ses règles soient à la hauteur de sa passion.