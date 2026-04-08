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Ligue des Champions

PSG, Luis Enrique : «on va souffrir à Anfield»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 2-0 Liverpool

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a fait forte impression dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool. Cependant, même s’ils l’ont emporté 2-0, les Franciliens savent que cette différence de but ne sera pas insurmontable au match retour si Anfield y met du sien. D’ailleurs, le coach espagnol s’attend à vivre un match retour compliqué à Liverpool pour le PSG.

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« Il n’y a pas de différence de niveau entre les deux équipes. On a juste joué un match de très haut niveau. Ce sera très difficile de jouer à Anfield. On va souffrir là-bas. J’y ai beaucoup joué comme joueur et entraîneur. Mais on ira comme partout pour gagner et se qualifier. Rien ne changera notre mentalité. On ne cherche pas à défendre un résultat. Il y aura 3 000 supporters parisiens là-bas. On va préparer le match de la meilleure des manières », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
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