Ligue des Champions, Manchester City : l’heure de vérité pour Erling Braut Haaland

Une saison de cyborg ! Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund pour poser ses bagages du côté de Manchester City moyennant environ 60 millions d’euros hors bonus, prime à la signature et frais d’agent, Erling Braut Haaland répond aux attentes et s’est bien adapté au football anglais pour une première saison. Devenu comme son père Alf-Inge entre 2000 et 2003 un joueur des Sky Blues, le natif de Leeds enchaîne les buts au Royaume de sa Majesté et comptabilise 34 réalisations et 5 offrandes en 35 rencontres toutes compétitions confondues. Une machine à but qui impressionne aussi bien en Premier League (28 buts et 5 offrandes en 26 matches) ainsi qu’en Ligue des Champions 5 buts en 5 matches.

Une situation paradoxale

Si le mariage est une évidence entre les deux parties sur le plan statistique, il y a néanmoins plusieurs points de nuance. Déjà en Premier League, le club anglais est moins souverain et va devoir batailler dur derrière Arsenal le leader qui compte cinq points d’avance sur son dauphin. En Ligue des Champions, les Cityzens ainsi qu’Erling Braut Haaland ont particulièrement déçu lors de leur 1/8e de finale aller contre le RB Leipzig (1-1). À cela s’ajoute une vitesse de carburation moins importante pour l’international norvégien (23 capes, 21 buts) lors des dernières semaines avec 3 buts et 2 offrandes sur les 9 derniers matches. Des chiffres loin d’être honteux, mais inférieurs aux attentes désormais élevées qu’on a envers l’ancien de Molde et du Red Bull Salzbourg.

D’ailleurs les critiques se font ressentir depuis le début de la saison. Non pas pour les performances du Norvégien, mais surtout pour son adaptation au jeu de Manchester City. «Nous devons le trouver un peu plus. Si les incohérences dans le jeu sont liées aux changements avec la présence d’Haaland ? Je dirais que l’incohérence concernait les résultats, mais pas les performances. Nous avons été constants dans nos matchs. Que nous jouions bien ou mal, nous avons toujours eu cette chance. Je pense que c’est notre force et que nous devons nous améliorer, mais en termes de performances, je pense que nous sommes réguliers» notait d’ailleurs Pep Guardiola en conférence de presse. Les médias anglais ont eux été plus critiques.

Répondre aux critiques

«Je sais que Jamie (Carragher, ndlr) parle souvent du fait de le rendre meilleur, que l’équipe s’adapte à lui. Mais de temps en temps, peux-tu aussi aider ton équipe, à sortir le ballon, à faire circuler le ballon ? À l’extérieur, il faut regarder le nombre de ballons qu’il touche dans la surface contre les grosses équipes. Ce n’est pas génial, il faut améliorer ces chiffres. Il faut faire plus, notamment à l’extérieur,» notait d’ailleurs le consultant de Sky Sport et légende du football français Thierry Henry à propos de l’attaquant norvégien. Le principal intéressé lui se voulait rassurant : « «c’est ma vie, je n’y peux rien. La chose la plus importante est de gagner des matchs et de faire ce que le manager dit, être performant. Il y aura toujours des critiques. Je m’en moque. […] Soit les joueurs ne me voient pas, soit ils pensent que c’est une autre bonne occasion de faire autre chose. Il faut de l’alchimie. […] Mais les choses prennent du temps. Quand nous nous connaîtrons bien, les balles viendront.»

Arrivé à Manchester City également pour aider le club en Ligue des Champions, Erling Braut Haaland sera scruté contre le club allemand ce mardi soir. Une rencontre cruciale pour l’avenir européen de son club et son coéquipier Kevin De Bruyne n’a pas manqué de le défendre en conférence de presse : «nous n’avons pas besoin de nous plaindre de lui de toute façon. Il va bien, si vous voyez contre Crystal Palace, il a eu 2-3 occasions, il n’y a pas de problème. Les gens s’attendent toujours à ce qu’il marque 2-3 buts, sa moyenne est d’un but par match. Ça me semble bien. […] Je ne ressens aucun problème, rien ne sort de l’équipe par rapport à Erling. Les gens à l’extérieur jugeront. Palace à la maison, il nous a gagné le match. L’équipe est vraiment contente, il est content de jouer avec nous, ça va.» !

Pep Guardiola son coach est aussi allé en son sens en mettant en avant une certaine progression dans son jeu : «c’est important. Je n’aime pas qu’un joueur qui marque des buts reste dans la surface. C’est important, on a besoin de lui (dans le jeu, ndlr). Mais loin de la surface adverse, il ne peut pas marquer de but, nous avons besoin qu’il soit actif. Nous devons l’examiner et il doit être impliqué. Il s’est amélioré et il peut être meilleur.» Si la symbiose entre Erling Braut Haaland et Manchester City doit être améliorée, ce test contre le RB Leipzig sera un sacré révélateur pour le joueur dont on attend surtout une chose qu’il sait si bien faire : être décisif.

