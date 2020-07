FC Barcelone-Espanyol : les compos probables

La suite après cette publicité

La course pour le titre en Liga continue de faire rage. À l'occasion de la 35e journée, le FC Barcelone reçoit l'Espanyol pour le 172e derby entre les deux clubs. Les enjeux sont totalement différents pour les deux équipes. En effet, le Barça doit absolument gagner pour ne pas laisser le Real Madrid s'échapper en tête du championnat. De son côté, l'Espanyol lutte pour son maintien et une défaite ce soir mettrait fin à ses espoirs de rester dans l'élite la saison prochaine.

Quique Setién, l'entraîneur blaugrana, devrait reconduire le même système que lors du match face à Villarreal, ce weeek-end (4-1). Ainsi, dans un 4-3-3, pointe basse, Ter Stegen gardera les buts barcelonais. De gauche à droite, la défense sera composée de Jordi Alba, Lenglet, Piqué et Semedo. Au milieu, Busquets, Vidal et Sergi Roberto devraient être alignés. Enfin, devant le trio Messi-Griezmann-Suarez sera reconduit. De son côté, l'Espanyol devrait se présenter dans un traditionnel 4-4-2. Diego Lopez gardera les cages. Devant lui, Didac, Cabrera, Bernardo et Javi Lopez seront alignés en défense. Le double pivot au milieu sera composé de David Lopez et Marc Roca, Melendo et Embarba devront animer les couloirs et la doublette Wu Lei-Raúl de Tomás à la pointe de l'attaque.