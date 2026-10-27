League Cup : Arsenal éliminé par une D4 aux tirs au but !

Co-leader de Premier League (à égalité de points avec Manchester City mais avec une moins bonne différence de buts), Arsenal est tombé dans un guet-apens lors de ce 4e tour de League Cup. En déplacement sur le terrain de Fleetwood Town (4e division) avec une équipe très remaniée, marquée par la première titularisation d’Illan Meslier depuis mars 2025, le champion d’Angleterre en titre a très longtemps balbutié son football. Loupalo-Bi en a même profité pour ouvrir le score (1-0, 21e).

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Les entrées de White et Odegaard à la pause ont permis aux Gunners de se remettre dans le match, et à Gyökeres d’égaliser (1-1, 50e). Malgré cela, le 18e de League Two a tenu le choc, bien aidé par son public et un dernier arrêt fantastique de Lynch devant White. Max Dowman a même laissé ses partenaires à dix contre onze après avoir mis un coup à Neal, coupable d’un tacle très dangereux non sanctionné sur la pépite d’Arsenal. Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette séance de tirs au but se passe mal, et ça n’a pas loupé. Entré en fin de match, Bruno Guimaraes a manqué la 4e tentative de son équipe, éliminant le finaliste en titre (1-1, 5-3 aux t.a.b.).