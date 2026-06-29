Menu Rechercher
Commenter 41
Coupe du Monde

CdM 2026 : le chambrage de Matheus Cunha après la qualification du Brésil

Par Kevin Massampu
1 min.
L'attaquant du Hertha Berlin Matheus Cunha brille avec la sélection brésilienne U23 @Maxppp
Brésil 2-1 Japon
winamax
1 1.75 N 3.60 2 5.00 bonus 100€

Le Brésil n’est pas passé loin de la désillusion, mais la Seleçao sera bel et ben au rendez-vous des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Malmenés par le Japon, les Brésiliens ont finalement réussi à renverser le match face aux Samurai Blue en fin de rencontre (2-1), à Houston.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Matheus Cunha - titulaire à la pointe de l’attaque - a chambré les supporters japonais présents au NRG Stadium. « Nous avons cinq Coupes du Monde », a lâché le joueur de Manchester United en direction des supporters nippons, avant d’être repris par un membre du staff de la sélection brésilienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Japon
Matheus Cunha

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Japon Flag Japon
Matheus Cunha Matheus Cunha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier