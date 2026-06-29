CdM 2026 : le chambrage de Matheus Cunha après la qualification du Brésil

Le Brésil n’est pas passé loin de la désillusion, mais la Seleçao sera bel et ben au rendez-vous des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Malmenés par le Japon, les Brésiliens ont finalement réussi à renverser le match face aux Samurai Blue en fin de rencontre (2-1), à Houston.

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Après la rencontre, Matheus Cunha - titulaire à la pointe de l’attaque - a chambré les supporters japonais présents au NRG Stadium. « Nous avons cinq Coupes du Monde », a lâché le joueur de Manchester United en direction des supporters nippons, avant d’être repris par un membre du staff de la sélection brésilienne.