Côme : que devient Maxence Caqueret ?

Pur produit de la formation lyonnaise, Maxence Caqueret a connu de nombreuses choses avec le club rhodanien qu’il a rejoint à l’âge de onze ans. Le milieu de terrain qui s’est révélé en 2020 sous les ordres de Rudi Garcia avec notamment un gros final 8 de Ligue des Champions a ensuite enchaîné avec quatre années pleines du côté de l’OL. Mais cela s’est gâté avec un exercice 2024/2025 plus mitigé de sa part. Passé derrière Nemanja Matic et Corentin Tolisso dans le double pivot de Pierre Sage, il quittait les Lyonnais à l’hiver 2025 pour rejoindre Côme, alors promu en Serie A. Ambitieux, le club de Cesc Fabregas a alors pris le pari en déboursant 15 millions d’euros. Précieux dans le maintien facile des Lombards dans l’élite pour sa première demi-saison, il enchaînait avec un exercice 2025/2026 solide même si son rôle n’était pas vraiment celui d’un indiscutable.

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Le natif de Vénissieux disputait certes 36 matches pour 2 buts et 6 passes décisives, mais il ne débutait que 21 rencontres pour 15 entrées en jeu. Pour autant, il sentait une belle progression sous les ordres de Cesc Fabregas comme il nous le révélait : «je pense que le point sur lequel j’ai le plus progressé, en tout cas où il m’a le plus conseillé, c’est dans la continuité du jeu. Je m’explique. Je sais mieux gérer les tempos d’un match et je sais quand venir demander le ballon plus bas ou attendre dans des zones le ballon. Il me demande souvent d’être patient quand je joue plus haut parce que je suis évidemment un joueur qui aime avoir le ballon, mais ce n’est pas toujours la bonne option de venir le chercher dans les pieds. Donc il faut forcément être parfois patient. C’est quelque chose qu’il m’a beaucoup demandé et je pense que je m’améliore de plus en plus dans cette position. C’est vraiment le conseil qui a été le plus utile dans ma façon de jouer.»

Pas de Ligue des Champions, l’équipe de France encore à distance

Quatrième de Serie A la saison dernière, Côme a encore franchi un cap et s’est qualifié en Ligue des Champions. De quoi laisser entrevoir de belles choses à celui qui s’était révélé il y a six ans dans cette compétition : «c’était quelque chose d’exceptionnel. Personne n’attend un club comme Côme en Ligue des Champions, surtout après deux saisons en Serie A. C’était un moment magnifique. Le groupe a fait une saison incroyable et je pense vraiment que c’est mérité. On méritait cette place. C’était un moment incroyable. J’ai hâte de rejouer la Ligue des Champions. J’ai eu la chance de la jouer avec l’OL et c’étaient des moments magnifiques. C’est le Graal du football européen. Donc ce n’est qu’un plaisir pour un joueur de jouer cette compétition et j’espère qu’on aura l’occasion de faire de belles choses.» Pour autant, la saison 2026/2027 n’a pas débuté de la meilleure des façons pour Maxence Caqueret.

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S’il continue d’avoir du temps de jeu avec cinq matches disputés sur six de Serie A (4 entrées en jeu), il n’a pas été mis sur la liste de la Ligue des Champions, payant la forte concurrence. Ainsi, il doit composer avec Luis Milla, Adrian Lahdo, Lucas Da Cunha, Samuele Ricci et Maximo Perrone dans son secteur de jeu. Après la victoire 4-1 de Côme contre le RB Leipzig lors de la première journée de la Ligue des Champions, Cesc Fabregas avait pensé à lui : «aujourd’hui par exemple, j’aimerais dédier cette victoire à Caqueret. À un joueur qui n’était pas avec nous, mais qui est essentiel pour l’avenir et le présent de cette équipe. Il joue un rôle essentiel au quotidien, car les joueurs l’estiment beaucoup. Je l’estime beaucoup aussi. Il est important de reconnaître que ce n’était pas un choix sportif, dans le sens où ce n’était pas qu’il ne le méritait pas. Il a été un peu pénalisé parce qu’il y avait trop de joueurs à ce poste précis. C’est peut-être à ce poste qu’un peu plus d’espace pouvait être accordé. Mais cela me fait de la peine de ne pas voir Max aujourd’hui. Je le répète, c’était un choix lié au nombre et au poste où il évolue qui était trop encombré. Néanmoins, ces joueurs sont très importants pour nous. En championnat et en Coppa Italia, ils deviennent essentiels.»

Par ailleurs, Maxence Caqueret conserve l’idée de jouer en équipe de France un jour. Auteur de 24 apparitions (4 buts) avec les Espoirs, il n’a pas encore été convoqué et nous avait témoigné son envie de rejoindre un jour les Bleus : «bien sûr, c’est toujours un objectif que j’ai en tête. L’équipe de France, ça fait rêver tout le monde. Au-delà d’être un rêve, c’est vraiment un objectif pour moi. Après, bien évidemment, ça passe par de bonnes prestations, de bons résultats avec mon équipe. Mais c’est sûr que j’essaye de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans le futur.» Pour le moment, cela ne s’arrange pas vraiment vu sa situation, mais l’espoir a de quoi continuer à vivre puisque deux de ses coéquipiers ont eu la chance d’être dans les plans de Zinedine Zidane. Lucas Da Cunha a disputé trois matches avec les Tricolores quand Jean Butez est resté sur le banc, mais a pu côtoyer la sélection en qualité de troisième gardien. Une situation frustrante en Ligue des Champions et une équipe de France qui reste à distance pour Maxence Caqueret pour le moment. Néanmoins, le joueur de 26 ans aura toute une saison de Serie A pour inverser la donne avec Côme.