JT Foot Mercato : le retour controversé de Sergio Ramos avec le PSG

Le discours ambitieux de Sergio Ramos

1 match joué sur 25 possibles. Voici la terrible statistique de Sergio Ramos depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Si le défenseur espagnol semblait entrevoir le bout du tunnel avec sa première apparition lors de son seul et unique match face à l'ASSE le 28 novembre dernier (1-3), ce dernier a rechuté pour cause de fatigue musculaire. Il faut dire que c'était ses premières minutes depuis mai dernier et la demi-finale perdue contre Chelsea, avec le Real... L'intéressé est revenu sur son adaptation. « Cette année, j'ai eu une blessure qui a fait couler beaucoup d'encre en raison d'un manque d'informations. [...] Ce n'est pas toujours vrai ce que les gens disent. C'est un peu une perte de temps que de s'étendre sur ce sujet. La bonne nouvelle est que je suis de retour et que je vais pouvoir en parler fréquemment. Il semblait qu'après le genou, je n'allais plus jouer, mais le genou a été le dernier de mes problèmes au cours des derniers mois . […] Si tout se passe comme prévu, je pourrais être de retour dans l'équipe à la fin de la semaine. Je continue à m'entraîner avec la ferme intention de réintégrer le groupe dès que possible».

Aubameyang déchu de son titre de capitaine

Rien ne va plus pour Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal ! Le buteur emblématique des Gunners depuis 2017/2018 est dans une position pas vraiment enviable... Il a été écarté du groupe ce week-end contre Southampton pour raison disciplinaire. Dans les faits, il avait l'autorisation de rentrer en France pour voir sa mère, mais il est revenu avec un jour de retard. Ce qui a fortement déplu à son club. Et la sanction est tombée ce matin. Via un communiqué, Arsenal a annoncé que PEA n'est plus le capitaine des Gunners. «Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match de mercredi contre West Ham. » Une décision forte du club londonien.

Rencontre au sommet Laporta-Raiola

Que ce soit sportivement ou financièrement, le FC Barcelone va mal. Pour se sortir de cette crise, le club catalan mise tout sur le mercato et l'arrivée de gros noms afin de relancer un nouveau cycle. Il semblerait à en croire les dernières rumeurs que l'objectif prioritaire se nomme Erling Haaland. Présent hier à Turin pour accompagner son joueur Pedri qui recevait le prix du Golden Boy, Johan Laporta en a profité pour discuter avec l'agent du Norvégien qui n'est autre que Mino Raiola. Le but étant clair, évoquer le cas du crack. Ce dernier n'est pas le seul joueur de l'écurie Raiola à être dans le viseur. Puisque selon le journal Sport, Paul Pogba, Xavi Simons et Noussair Mazraoui seraient aussi pistés. Trois joueurs qui seront en fin de contrat cet été...