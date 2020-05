Carnejy Antoine, un héros de la Coupe de France demandé

Il restera comme l'un des héros de l'édition 2019/20 de la Coupe de France. En 32es de finale, à la pointe de l'attaque de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, Carnejy Antoine (28 ans) marquait au bout du suspense pour éliminer Toulouse (1-0). Au tour suivant, en 16es, l'attaquant récidivait face à un autre club de Ligue 1, l'AS Monaco, mais ne pouvait éviter la fin du parcours des siens (1-3). «C'était une fierté, un rêve de gosse. C'était quasi inespéré même si c'était un souhait de se rapprocher de l'élite», a-t-il confié à Foot Mercato. Ces deux buts (sept au total depuis le 7e tour) ont aussi été «un sacré coup de projecteur».

Selon nos informations, le buteur, habitué à faire trembler les filets dans les divisions inférieures (8 réalisations en 11 matches de N2 cette saison, 18 en 23 apparitions en N3 la précédente), a attiré l'attention de plusieurs écuries en National 1, parmi lesquelles Villefranche, 7e cette saison. En Ligue 2 aussi, on étudie le profil et son parcours atypique (il a notamment passé une saison en 4e division en Belgique). «On attend. Il y a beaucoup de contacts. On verra bien. Je me sens frais. Le monde pro sera plus compliqué, il y aura un temps d'adaptation. C'est le terrain qui dicte sa vérité», nous a confié celui qui s'est également fait remarquer par la presse haïtienne, un de ses objectifs en début d'exercice. «Ce serait une fierté d'intégrer la sélection d'Haïti. Maintenant, je sais qu'on me regarde», a-t-il conclu. Cette saison réussie pourrait bien tout changer lui.