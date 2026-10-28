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Lens annonce une longue indisponibilité pour Odsonne Édouard

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Odsonne Edouard, buteur avec le RC Lens @Maxppp

Le RC Lens compte un blessé supplémentaire dans son infirmerie. Après Maik Nawrocki, Ismaëlo Ganiou, Jonathan Gradit et Abdallah Sima, c’est au tour d’Odsonne Édouard d’être indisponible. Les Sang-et-Or viennent d’annoncer que l’attaquant de 28 ans (1 but en L1 cette saison) a été opéré des adducteurs.

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« Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs, Odsonne Édouard a subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin. Opéré avec succès, l’attaquant artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le Racing souhaite un bon rétablissement à Odsonne et sera à ses côtés afin qu’il retrouve rapidement les terrains », indique le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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