Lens annonce une longue indisponibilité pour Odsonne Édouard
Le RC Lens compte un blessé supplémentaire dans son infirmerie. Après Maik Nawrocki, Ismaëlo Ganiou, Jonathan Gradit et Abdallah Sima, c’est au tour d’Odsonne Édouard d’être indisponible. Les Sang-et-Or viennent d’annoncer que l’attaquant de 28 ans (1 but en L1 cette saison) a été opéré des adducteurs.
Communiqué médical du Racing Club de Lens.— Racing Club de Lens (@RCLens) October 28, 2026
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« Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs, Odsonne Édouard a subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin. Opéré avec succès, l’attaquant artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le Racing souhaite un bon rétablissement à Odsonne et sera à ses côtés afin qu’il retrouve rapidement les terrains », indique le communiqué.
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