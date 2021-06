France-Bulgarie : la réaction à chaud de Didier Deschamps

C'était le deuxième et dernier match de préparation pour l'Euro que les Bleus disputaient ce soir, face à la Bulgarie au Stade de France. Un succès 3-0 dans un match marqué par la blessure de Karim Benzema. Après la rencontre, Didier Deschamps a fait par de sa satisfaction.

« On a vu beaucoup de très bonnes choses. J'ai aussi géré aussi les joueurs par rapport à la deuxième phase de la préparation. J'ai utilisé les 6 changements pour répartir le temps de jeu. On sait ce qui nous attend. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile le 15 juin. On aurait pu marquer plus de buts mais on reste sur 2 bonnes perfs. Maintenant, la compétition, il n'y a que cette vérité qui compte. Rassuré par le système ? Je n'étais pas inquiet. On y travaille à travers les séances, les discussions, un peu de paperboard aussi. On a la qualité, de l'intelligence, cette complémentarité. Il faut répéter mais il n'y en aura plus de répétition car le 15 on est dans le vif du sujet », a lancé le sélectionneur. Plutôt serein le DD !