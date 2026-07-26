Menu Rechercher
Commenter 12
Liga

PSG : le Barça attend un geste fort de Ferran Torres

Par Allan Brevi
1 min.
Ferran Torres @Maxppp

Malgré l’intérêt persistant du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone n’a reçu aucune démarche officielle concernant Ferran Torres selon Mundo Deportivo. Héros de la finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à son but décisif face à l’Argentine, l’attaquant espagnol profite actuellement de ses vacances et ne retrouvera le groupe catalan qu’au début du mois d’août. En interne, le Barça affiche une position très claire : si le joueur souhaite quitter la Catalogne cet été, il devra en informer lui-même la direction.

La suite après cette publicité

De son côté, le club blaugrana ne compte pas se séparer de son international espagnol. Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec 21 réalisations en 49 rencontres, Ferran Torres reste considéré comme un élément important du projet sportif, d’autant plus après le départ de Lewandowski. Les dirigeants barcelonais envisagent même d’ouvrir des discussions pour prolonger son contrat une fois le mercato estival refermé, preuve de la confiance accordée au joueur de 26 ans. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
PSG
Barcelone
Ferran Torres

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Ferran Torres Ferran Torres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier