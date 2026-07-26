PSG : le Barça attend un geste fort de Ferran Torres

Malgré l’intérêt persistant du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone n’a reçu aucune démarche officielle concernant Ferran Torres selon Mundo Deportivo. Héros de la finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à son but décisif face à l’Argentine, l’attaquant espagnol profite actuellement de ses vacances et ne retrouvera le groupe catalan qu’au début du mois d’août. En interne, le Barça affiche une position très claire : si le joueur souhaite quitter la Catalogne cet été, il devra en informer lui-même la direction.

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De son côté, le club blaugrana ne compte pas se séparer de son international espagnol. Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec 21 réalisations en 49 rencontres, Ferran Torres reste considéré comme un élément important du projet sportif, d’autant plus après le départ de Lewandowski. Les dirigeants barcelonais envisagent même d’ouvrir des discussions pour prolonger son contrat une fois le mercato estival refermé, preuve de la confiance accordée au joueur de 26 ans. Affaire à suivre…