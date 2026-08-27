Liverpool : la petite phrase d’Andoni Iraloa sur Barcola

Bradley Barcola (23 ans) a fait un grand pas vers Liverpool aujourd’hui. Les Reds ont réussi à obtenir l’aval du PSG pour un transfert de l’ailier contre 140 M€, bonus compris. Tout devrait aller assez vite maintenant, surtout qu’il ne reste plus que 5 jours avant la fermeture du marché des transferts.

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« Nous essayons de recruter à ce poste, reconnaît Andoni Iraola en conférence de presse ce jeudi. Nous ne pouvons pas parler de joueurs qui, pour le moment, ne font pas partie de notre effectif. Il est évident que nous essayons d’améliorer la situation ou de pourvoir ce poste, car nous n’avons pas les profils nécessaires. J’espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles. »