Le Mans a étudié la piste Rémi Oudin

Le Mans s’active sur tous les fronts. Après avoir attiré Billal Brahimi, de retour au club cinq ans après un premier passage dans la Sarthe, le club sang et or avance sur la piste Louis Mafouta. Comme révélé sur notre site cette semaine, le profil de l’attaquant de 32 ans plait aux dirigeants manceaux, désireux d’apporter un peu d’expérience dans l’effectif. L’international centrafricain sort d’une saison à 15 buts et 4 passes décisives avec Guingamp en L2, et il avait connu une courte parenthèse dans l’élite sous les couleurs de Metz en 2022 (15 matchs, 2 buts).

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Selon nos informations, Le Mans a également étudié la piste d’un autre ancien de joueur de L1 ces dernières semaines : un certain Rémi Oudin. Libre depuis la fin de son contrat à Catanzaro cet été (Serie B), le joueur de 29 ans a des partisans en interne. Un projet qui pourrait aussi séduire le joueur, lui qui avait quitté la France en 2022 après la relégation de Bordeaux en L2. S’il sort d’une saison compliquée dans son club, Oudin dispose d’une solide expérience en Ligue 1 (134 matchs, 22 buts, 16 passes décisives). Reste à savoir si les dirigeants manceaux iront plus loin dans ce dossier, qui n’a plus connu d’avancées depuis plusieurs jours. Affaire à suivre…