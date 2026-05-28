Tottenham : Roberto De Zerbi a enfin détecté l’énorme chantier prioritaire

Tottenham sort d’une nouvelle saison cauchemardesque qui a profondément fragilisé l’image du club en Angleterre. Longtemps englués dans la zone rouge, les Spurs n’ont assuré leur maintien qu’au terme de la dernière journée grâce à un succès étriqué face à Everton. Un scénario qui a confirmé l’ampleur de la crise traversée par le club londonien. Arrivé après les passages ratés de Thomas Frank puis d’Igor Tudor, Roberto De Zerbi a rapidement affiché sa volonté de lancer une reconstruction massive afin d’éviter un nouveau fiasco. L’entraîneur italien estime qu’une partie importante de l’effectif n’a pas le niveau nécessaire pour permettre à Tottenham de retrouver les premières places de Premier League. Malgré le soulagement lié au maintien, le constat reste extrêmement sévère en interne puisque les dirigeants considèrent désormais que le club accuse un retard considérable sur ses concurrents directs, aussi bien sur le plan sportif que dans la stabilité globale du projet.

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Le technicien italien souhaite désormais reprendre la main sur l’ensemble des décisions structurantes du club afin d’imposer une identité plus claire dès la reprise estivale. Roberto De Zerbi veut bâtir un groupe plus compétitif autour de plusieurs cadres jugés indispensables comme João Palhinha, Conor Gallagher, Randal Kolo Muani ou encore Mathys Tel, tout en procédant à une vaste revue d’effectif. Cette volonté de rupture intervient après deux saisons extrêmement décevantes qui ont provoqué une forte lassitude chez les supporters. Même certains cadres du vestiaire, à l’image de Micky van de Ven, ont publiquement reconnu que Tottenham ne pouvait plus accepter de terminer aussi bas au classement. Les critiques venues de l’extérieur ont également renforcé la pression autour du club, Gary Neville évoquant notamment un niveau de performance indigne des ambitions historiques des Spurs. Dans ce climat tendu, la direction londonienne veut désormais éviter toute nouvelle dérive et entend accompagner De Zerbi dans une reconstruction jugée indispensable.

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Un problème plus vaste que l’effectif ?

Parallèlement au chantier sportif, Tottenham prépare aussi une profonde réorganisation de son département médical après une saison marquée par une cascade de blessures. Selon le Telegraph, les dirigeants estiment qu’une grande partie des difficultés rencontrées cette année découle directement des problèmes physiques à répétition qui ont touché l’effectif. James Maddison avait lui-même qualifié la situation d’«astronomique» après avoir subi une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui l’a éloigné des terrains durant la majeure partie de la saison. Dejan Kulusevski n’a quant à lui disputé aucune minute de l’exercice à cause de son genou, tandis que Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Xavi Simons ou encore Wilson Odobert ont, eux aussi, connu de longues indisponibilités. Face à cette accumulation inquiétante, le nouveau directeur de la performance Dan Lewindon, arrivé en provenance du City Football Group, a lancé un audit complet afin d’identifier les causes exactes de cette crise physique sans précédent.

Toujours d’après le Telegraph, cette enquête doit déboucher sur des changements majeurs au sein du staff médical et plus largement dans toute l’organisation sportive du club. Tottenham souhaite notamment mettre en place un suivi beaucoup plus individualisé des joueurs avec des programmes d’entraînement adaptés selon les postes occupés et les antécédents physiques de chacun. Des analyses indépendantes ont également été commandées concernant les pelouses du stade et du centre d’entraînement afin d’évaluer un éventuel problème lié à la qualité des surfaces. Le club prévoit aussi de recruter un psychologue principal pour accompagner les joueurs et le staff face à la pression émotionnelle générée par une saison aussi éprouvante. En interne, certains responsables reconnaissent également que les nombreux changements d’entraîneur ont fortement perturbé les méthodes de travail et augmenté les risques de blessure à cause des modifications permanentes des charges physiques et des styles de jeu. Tottenham espère désormais que cette vaste restructuration permettra enfin d’offrir un environnement plus stable à Roberto De Zerbi pour relancer durablement le club londonien.