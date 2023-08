Le cas Vitor Roque cristallise les attentions au FC Barcelone

La suite après cette publicité

«L’Athletico et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de Vitor Roque. Le joueur, dont le transfert à Barcelone est prévu pour la saison 2024/25 (juillet 2024), a signé un contrat avec le club catalan jusqu’à la fin de la saison 2030/31», annonçait le FC Barcelone fièrement il y a quelques semaines. Alors que le rival madrilène avait recruté le prodige Endrick quelques mois auparavant, les Catalans ont aussi décroché la signature d’un prodige brésilien avec Vitor Roque. Prêté dans la foulée à l’Athletico Paranaense pour une année afin de poursuivre sa progression, le jeune buteur a vite impressionné.

Celui qu’on surnomme Tigrinho réalise un début de saison incroyable avec 14 buts et 6 offrandes en 33 rencontres avec le Furacão. Des prestations éclatantes qui ont même soulevé un doute pour le FC Barcelone. Est-ce que cela vaut le coup de le laisser au Brésil toute une saison ? Suite au départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, l’idée de le rapatrier a germé au FC Barcelone même si les difficultés économiques venaient tempérer une possible réalisation de ce dossier.

Une absence de la Seleção qui fait tache

De plus, l’Athlético Paranaense compte le conserver et l’empêcher de partir du FC Barcelone avant au moins cet hiver. La formation brésilienne souhaite à tout prix compter sur lui pour décrocher une qualification pour la prochaine Copa Libertadores. Le Furacão est actuellement sixième et va devoir se maintenir dans le top 6 pour espérer regoûter à cette compétition. Outre cela, la dernière liste du sélectionneur intérimaire Fernando Diniz ne passe pas en Catalogne.

Selon Sport, l’absence de Vitor Roque (1 cape) de la liste brésilienne de septembre a été considérée comme une injustice par le club catalan compte tenu des bonnes performances du joueur. Le directeur sportif Deco et la direction catalane pensaient que Victor Roque allait pouvoir enchaîner les capes avec le Brésil compte tenu de sa dynamique alors que Richarlison (Tottenham) et Matheus Cunha (Wolverhampton) lui ont notamment été préférés. Très attentif à l’évolution de Vitor Roque et voulant vite l’intégrer, le FC Barcelone espère bien qu’il retrouvera la sélection brésilienne lors de la prochaine liste…