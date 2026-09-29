Mauricio Pochettino fustige Manchester City

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur l’affaire des 115 accusations visant Manchester City, alors que la presse anglaise rapportait la semaine dernière que le club aurait été reconnu coupable de 114 infractions sur 115 concernant ses comptes entre 2009 et 2018. L’ancien entraîneur de Tottenham et Chelsea, aujourd’hui sélectionneur des États-Unis, juge difficile d’établir une sanction à la hauteur des faits reprochés : « Il est très difficile, lorsqu’on est reconnu coupable de 114 chefs d’accusation sur 115, de déterminer la sanction équitable. D’autres clubs, comme Nottingham Forest ou Everton, ont enfreint les règles et ont reçu des sanctions différentes, qu’il s’agisse de retraits de points ou d’amendes », a-t-il déclaré. « C’est une situation très délicate, d’autant plus surprenante compte tenu du verdict. Il est légitime de se demander où étaient les contrôles pour que de telles infractions soient commises. C’est ce qui me frappe le plus. »

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Pochettino a également rappelé les difficultés rencontrées par Tottenham durant son passage au club, notamment avec une période de 18 mois sans recrutement. Pour lui, les éventuelles sanctions infligées à City ne pourront toutefois pas effacer les conséquences de cette période sur la Premier League : « pourquoi les contrôles étaient-ils si stricts avec nous et pas autant avec les autres ? C’est pourquoi je dis que tout est très étrange, et le problème, c’est que tout est devenu opaque. S’il est vrai qu’ils ont enfreint 114 règles, nous avons vécu une période de tromperie. Aucune sanction ne pourra réparer les dégâts, et le système de contrôle de la Premier League est gravement compromis. »