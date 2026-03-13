Chelsea : Reece James prolonge jusqu’en 2032

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions opposant Chelsea au PSG a été un massacre pour les visiteurs dans le dernier quart d’heure de jeu (5-2). La manche retour s’annonce donc électrique à Londres. Par ailleurs, une bonne nouvelle a vu le jour dans l’ouest de la capitale anglaise. Selon The Athletic, Reece James (26 ans) vient de prolonger son contrat avec le club qu’il a rejoint à l’âge de six ans. Cette nouvelle signature lie donc le latéral de métier aux Blues jusqu’en juin 2032.

La suite après cette publicité

James comptabilise désormais 225 apparitions, avec 16 buts et 31 passes décisives avec Chelsea. Pour rappel, le latéral anglais avait hérité du brassard après le départ de Cesar Azpilicueta en juillet 2023. Ce qui démontre une nouvelle fois l’importance du joueur à Londres, et les responsabilités qui lui sont données.