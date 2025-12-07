Menu Rechercher
Ligue 1

Les ultras de Monaco demandent le départ du directeur général Thiago Scuro !

Par Josué Cassé
1 min.
Thiago Scuro avec Monaco AS Monaco

La défaite contre Brest ne passe pas sur le Rocher. Ce dimanche, dans un long communiqué, les Ultras Monaco 1994 ont demandé un « changement direct », qui passe par un départ de la direction sportive actuelle, incarnée par le directeur général Thiago Scuro. « M. Scuro et son équipe n’ont plus la légitimité ni la compétence nécessaires pour mener le Club à la hauteur de son histoire et de ses ambitions », peut-on lire. Les supporters espèrent « un sursaut, une prise de conscience, un minimum de lucidité dans la direction sportive de l’AS Monaco » et regrettent que «l’âme et l’esprit du beau jeu de l’ASM ne soient pas respectés ».

Ultras Monaco 1994
Alors que l’ASM pointe à la 7e place de Ligue 1, les UM94 - frustrés - ont même annoncé trois actions symboliques, qui seront mises en place dès mardi soir (21h), pour la réception de Galatasaray en Ligue des Champions : un affichage des bâches à l’envers, une absence d’animation à l’entrée des joueurs et une grève des encouragements pendant les quinze premières minutes. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
