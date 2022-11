Liverpool - Naples : les compos officielles

Très belle affiche ce mardi soir à Anfield pour la dernière journée du groupe D de la Ligue des Champions. Liverpool, second, reçoit le Napoli, leader : une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Déjà qualifiées pour les 8es de finale, les deux équipes vont se disputer la première place du groupe, avec un net avantage aux Italiens : les Reds doivent s'imposer avec au moins quatre buts d'écart pour dépasser leur adversaire du soir. Le Napoli, qui réalise un début de saison exceptionnel (15 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 50 buts marqués TCC), pourrait clore sa phase de groupe avec 18 points pris sur 18 possibles en cas de succès.

Jurgen Klopp doit toujours faire sans Luis Díaz, Diogo Jota, Arthur Melo, Joël Matip et Naby Keita. Le technicien allemand procède a du turnover avec notamment l'incorporation de James Milner au milieu et le retour du Français Ibrahima Konaté dans l'axe de la défense. À noter la présence du jeune Curtis Jones aux côtés de Mo Salah et Roberto Firmino en attaque. Côté Napoli, c'est Leo Ostigard, buteur la semaine passée, qui a été préféré à Juan Jésus pour pallier à l'absence d'Amir Rahmani en défense centrale. Dans l'entrejeu, Tanguy Ndombele sera présent tout comme André Franck Zambo Anguissa, mais pas Piotr Zieliński. Luciano Spalletti pourra compter sur son duo de feu Kvaratskhelia - Osimhen (27 G+A à eux deux).

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas - Fabinho, Milner, Thiago Alcantara - Salah, Firmino, Jones.

Naples : Meret - Di Lorenzo, Kim Min-jae, Ostigard, Olivera - Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombélé - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

