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EdF : Didier Deschamps justifie la présence de Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise @Maxppp

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa dernière liste avant la Coupe du Monde. Pour rappel, les Bleus défieront le Brésil et la Colombie en amical à la fin du mois. Parmi les joueurs appelés, on retrouve notamment le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Malgré une blessure contractée ces dernières semaines, l’attaquant madrilène est bien présent. Un choix logique à en croire les propos de Didier Deschamps.

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«Il y a un match important contre l’Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer. Le protocole a été respecté, j’échangeais régulièrement avec Kylian. Il n’y avait pas d’obligations pour qu’il soit présent, même si j’ai cru entendre qu’il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c’était clair qu’il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match contre l’Atlético».

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