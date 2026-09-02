Crystal Palace recrute Dario Osorio

Malgré l’échec du dossier Malick Fofana, Crystal Palace a tout de même pu conclure des arrivées. Outre Quinten Timber, les Eagles ont mis la main sur Dario Osorio, comme annoncé en exclusivité par nos soins. La nouvelle a été officialisée durant la nuit par l’écurie basée à Londres.

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«Crystal Palace est ravi d’annoncer la signature de Darío Osorio, en provenance du club danois du FC Midtjylland, sous forme de prêt pour une saison avec option d’achat. La créativité de cet ailier de 22 ans lui a permis de briller depuis son arrivée au Danemark en 2023, avec 121 apparitions sous le maillot de Midtjylland, 25 buts et 18 passes décisives à son actif, et deux trophées nationaux à son actif.» Un renfort qui va faire du bien à Pierre Sage et son équipe.