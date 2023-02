PSG : Neymar confirme des tensions en interne

La suite après cette publicité

Samedi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco (1-3) sans aucune contestation après une performance inquiétante des hommes de Christophe Galtier. De quoi provoquer la colère de Luis Campos, le conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi. Ces tensions en interne ont en tout cas été confirmées par Neymar Jr, ce lundi, en conférence de presse avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. « Oui, c’est arrivé, on a eu une petite discussion, on n’était pas d’accord. Ça arrive. Ce n’était pas dans les mauvais termes, ça arrive tous les jours, mais je les aime tous. On continue ensemble, ça fait partie du foot, ce n’est pas que de l’amour et de l’amitié. Il y a le respect, mais des choses arrivent, on n’est pas tout le temps d’accord. Ce sont des discussions pour améliorer l’effectif, le dialogue, nos matchs. Nos dernières performances ne sont pas très bonnes, on n’est pas habitués à perdre. Donc les discussions sont là et ça fait partie du processus pour améliorer notre effectif. »

Pour conclure, Neymar en a profité pour pousser un sacré coup de gueule contre les "taupes" en interne. « Ça nous a beaucoup aidé (ces discussions), on commence à connaître la mentalité de chacun, a-t-il rappelé. C’est comme ça, un vestiaire. Des vérités sortent dans la presse, mais parfois, il y a des mensonges. C’est ma 6e saison ici, c’est compliqué, il y a des rumeurs qui sortent dans des moments clés de la saison. Je ne sais pas ce que je dois faire, je suis au club, je ne suis pas responsable de ça. Ce n’est pas possible que tout ce qui se passe dans le vestiaire filtre. C’est triste. Il y a des sujets qui doivent rester chez nous. C’est le quotidien, vous luttez ensemble pour un même objectif. » Une mise au point qui a le mérite d’être clair. Reste à savoir si elle aura des répercussions positives sur le vestiaire du PSG.

