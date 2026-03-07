Real Madrid : la réponse sèche d’Arbeloa sur Arda Güler

Sous pression au classement et toujours à 4 points du FC Barcelone, le Real Madrid n’avait pas le droit à l’erreur sur la pelouse du Celta de Vigo pour l’ouverture de la 27e journée de Liga. Malgré une infirmerie bien remplie et une prestation longtemps laborieuse, les Merengues ont finalement arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à une frappe de Federico Valverde (1-2). Avant cela, Aurélien Tchouaméni avait ouvert le score pour les Madrilènes, bien servi par Arda Güler, passeur décisif sur l’action. Un succès précieux pour les hommes d’Álvaro Arbeloa, à quelques jours d’un rendez-vous capital face à Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Après la rencontre, l’entraîneur madrilène a tenu à défendre publiquement son jeune milieu offensif turc, souvent au cœur des débats sur son temps de jeu. « Arda Güler ? J’aimerais savoir quels autres entraîneurs ont donné autant de minutes à Arda. Personne ne croit plus en lui que moi et personne ne lui a témoigné autant de confiance que moi », a lancé Arbeloa, mettant en avant la progression et l’importance du joueur dans la rotation madrilène. Une sortie forte qui intervient justement après une prestation influente du Turc, impliqué sur l’ouverture du score et de plus en plus présent dans le jeu des Merengues.