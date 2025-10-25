Menu Rechercher
PSG : le magnifique but d’Achraf Hakimi contre Brest

Achraf Hakimi, auteur de l'égalisation pour le PSG @Maxppp
Brest 0-3 PSG

Achraf Hakimi à nouveau décisif. Capitaine du Paris Saint-Germain contre Brest, ce samedi après-midi, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’international marocain (88 sélections) a profité d’une magnifique ouverture de Vitinha dans le dos de la défense bretonne pour ouvrir la marque sur une belle reprise de volée (29e). Le latéral droit parisien s’est même offert un doublé après un gros travail de Kvaratskhelia sur le côté gauche (39e).

Il s’agit par ailleurs des deux premiers buts du latéral droit parisien cette saison, en championnat. Grâce à Hakimi, les Parisiens mènent actuellement sur la pelouse de Francis Le Blé et reprennent provisoirement la première place du championnat, devant Marseille, qui recevra Lens dans la soirée. 

